Barça : les détails de la baisse des salaires de Piqué, Lenglet, Ter Stegen, et De Jong

À la suite de la victoire du FC Barcelone contre la modeste équipe de Ferencvaros en Ligue des Champions mardi soir (5-1), quatre joueurs de l’effectif catalan que sont Pique, Lenglet, Ter Stegen, et De Jong, ont été prolongés. Des prolongations qui n’ont pas absolument pas plus à l’ensemble du vestiaire barcelonais qui avait signé un document afin de protester contre la baisse des salaires voulue par le président Josep Maria Bartomeu. De plus, le média espagnol Sport nous apprend ce jeudi que le défenseur central catalan a prolongé tout en acceptant de baisser son salaire de 50%.

Quant aux trois autres, ils auraient prolongé en acceptant une baisse de 30%. Un détail qui met ses quatre joueurs de l’effectif en valeur sur le plan économique, mais en difficulté au sein du vestiaire barcelonais, ce dernier refusant toute potentielle baisse des salaires. Un vestiaire divisé en deux qui va devoir se ressouder s’il veut espérer obtenir un résultat positif la semaine prochaine contre la Juventus pour son deuxième match de Ligue des Champions cette saison.