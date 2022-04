Real Madrid : l'agent de Gareth Bale s'en prend à Carlo Ancelotti

Tacle glissé de Jonathan Barnett. L'agent de Gareth Bale, lors d'un entretien accordé à Deportes Cuatro ce mardi, la veille d'un quart de finale de Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid, a une nouvelle fois réglé ses comptes à distance avec Carlo Ancelotti, l'entraîneur merengue. « Vous devez demander à Ancelotti pourquoi il ne joue pas. Ce n'est pas la décision de Gareth Bale. Je ne peux pas critiquer Ancelotti mais c'est sa décision », a-t-il d'abord lancé, avant de poursuivre.

« Bale n'a rien à prouver aux fans. Il n'a rien fait de mal. C'est un gars calme qui ne veut pas parler à la presse, juste jouer au football. Pourquoi faut-il l'expliquer ? Dans les 20 prochaines années, les fans verront à quel point Bale était bon, et ils le regretteront. J'espère que cette saison, ils lui diront au revoir comme il le mérite. » Et le représentant du Gallois, qui pense que Gareth Bale ne jouera pas à Stamford Bridge malgré sa présence dans le groupe, de conclure. « Nous n'avons pas encore décidé de son avenir. » L'ancien attaquant de Tottenham, apparu à 5 reprises sous le maillot madrilène cette saison, arrive en fin de contrat en juin prochain et pourrait prendre sa retraite après le Mondial 2022, si le Pays de Galles s'y qualifie.

