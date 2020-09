Liga : le derby pour le Valencia CF

Première journée de Liga et déjà un derby de Valence. Après une intersaison chaotique, les pensionnaires de Mestalla accueillaient ainsi leurs voisins de Levante. La rencontre s'est conclue sur une victoire 4-2 du Valencia CF, qui avait pourtant mal démarré.

Au bout de 34 secondes seulement, José Luis Morales signait une sacrée action individuelle dans la surface rivale pour mettre les Granotas devant au score (0-1). Mais les locaux réagissaient vite, et Gabriel Paulista égalisait de la tête sur corner (1-1, 12e). Morales récidivait avec un nouveau golazo (1-2, 36e), mais là aussi, Valence réagissait via Maxi Gomez, servi par Kang-In Lee (2-2, 39e). En deuxième période, Manu Vallejo a donné l'avantage à l'équipe de Javi Gracia (3-2, 75e), et s'offrait un doublé dans le temps additionnel (4-2, 90+4). De quoi bien commencer la saison !