Real Madrid : la réaction à chaud de Zinedine Zidane après le nul face à Gladbach

Un point après deux rencontres de Ligue des Champions. C'est le (maigre) bilan du Real Madrid, le tout sans avoir joué le rival le plus fort du groupe, sur le papier du moins, à savoir l'Inter. La situation n'est pas encore critique évidemment, puisque les Merengues conservent toutes leurs chances de se qualifier pour les huitièmes, mais forcément, ça va grincer des dents à Madrid... Si Zinedine Zidane avait regagné du crédit en remportant le Clasico au Camp Nou, ce match nul va encore le fragiliser.

Après la rencontre, le tacticien français a cependant affiché un visage plutôt satisfait. « On ne pensait pas que ça allait être un drame. L'équipe a démontré avoir de la force de réaction. La première période a été très bonne, c'est dommage d'encaisser le premier but sur une erreur. Mais le résultat montre le caractère de l'équipe. On veut toujours gagner, donc nous ne sommes pas contents avec le nul. On a eu la possession mais on a pas su la transformer en occasions », a ainsi lancé le Marseillais devant les caméras de Movistar.

Zidane est satisfait de la réaction de son équipe

Il faut dire que ses troupes ont, comme souvent, affiché une sacrée force mentale, si caractéristique à ce Real Madrid. Pour le plus grand bonheur du coach : « je retiens la réaction de l'équipe. C'est un point important. On sait qu'en jouant comme ça on va avoir des résultats. Le contenu a été très bon et les joueurs se sont battus jusqu'à la fin. Ça va être une année difficile pour tout le monde, mais aujourd'hui il faut être fier, on a pris un point sur une pelouse très compliquée ».

Reste à voir si le discours sera le même face à ses hommes, dans l'intimité du vestiaire. S'il y a eu quelques séquences intéressantes en première période, la production offensive du Real Madrid a encore été assez pauvre ce soir en Allemagne. Sans parler des soucis défensifs qui commencent à devenir récurrents. Difficile d'imaginer un Zizou vraiment conquis par la prestation collective de son équipe et par le niveau de certaines individualités. Quoi qu'il en soit, les unes des médias madrilènes de mercredi risquent d'être salées.