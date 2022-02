Brentford : Christian Eriksen est surpris

De retour sur les terrains de football après son accident cardiaque durant l’Euro 2020, Christian Eriksen (30 ans) évolue aujourd’hui à Brentford. Apparu en match amical avec les Bees, le Danois attend désormais de faire son grand retour en Premier League. En tout cas, il est surpris par la réaction de son corps.

« Je me sens très bien. Je suis en fait un peu surpris que mon corps se comporte comme il le fait, car bien sûr je me suis entrainé dur, mais je ne m’attendais pas à être aussi bien que je le suis maintenant. C’est vraiment quelque chose de très positif », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

💬 "I am actually a bit surprised that my body is acting as it is ... I've been training hard but 𝙄 𝙙𝙞𝙙𝙣'𝙩 𝙚𝙭𝙥𝙚𝙘𝙩 𝙞𝙩 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙖𝙨 𝙜𝙤𝙤𝙙 as I feel now"@ChrisEriksen8 feels in a 'very good place' after another 80 minutes on Monday#BrentfordFC pic.twitter.com/oLIbe13Ypj