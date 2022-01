La banderole des supporters lyonnais pour lancer le derby contre Saint-Etienne

Ce vendredi soir à 21h aura lieu le 124e derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne au Groupama Stadium. Cette saison n'est réussie pour personne : les Lyonnais sont 11e et n'avaient pas gagné depuis novembre avant leur victoire face à Troyes le week-end dernier, de leur côté les Stéphanois sont derniers du championnat avec 5 points de retard sur le premier non relégable.

La suite après cette publicité

Ce match est connu pour sa très forte rivalité et ce n'est pas une onzième place qui va empêcher les supporters lyonnais de souhaiter le pire aux Verts, comme le montre la banderole déployée au centre d'entraînement : «Derby : Ils sont à l'agonie... achevez-les». Si la qualité du football reste encore incertaine pour ce match, l'intensité et le combat seront bien présents, au contraire de la majorité des supporters, qui devront respecter la jauge imposée dans les stades.