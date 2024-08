Les compositions probables de Stade Brestois-OM

Au tour de l’Olympique de Marseille de démarrer cette saison de Ligue 1. Après le PSG hier, vainqueur sur la pelouse du Havre, les Phocéens commencent eux aussi à l’extérieur, à Brest. Ce déplacement ne rappellera pas de bons souvenirs aux supporters puisque la défaite l’an passé à Francis-Le Blé avait coûté la tête de Gennaro Gattuso et permis aux Finistériens de croire plus que jamais en leur rêve de Ligue des Champions. Un rêve qu’ils toucheront du doigt dans un moins d’un mois. Pour cela, la réception de l’OM a valeur de test, alors qu’il reste deux semaines de mercato.

La suite après cette publicité

L’équipe dirigée par Eric Roy n’a pas vraiment changé à l’intersaison. Bizot sera titulaire dans le but, protégé par un quatuor défensif composé de Lala et Amavi sur les ailes. Ce dernier vient de quitter définitivement Marseille pour la cité du Ponant et devrait être propulsé titulaire en raison de la lourde blessure de Bradley Locko. Le capitaine Chardonnet sera associé à Le Cardinal, définitivement recruté lui aussi. Dans ce 4-3-3, Camara et Pereira Lage animeront le jeu, pendant que Jonas Martin sera présent en pointe basse. Devant, on devrait retrouver Del Castillo et Le Douaron sur les ailes pour permettre à Ajorque d’ouvrir son compteur, lui le nouveau venu.

À lire

Ligue 1 : le groupe de l’OM contre Brest avec un grand retour

Meïté ou Lirola titulaire ?

En face, c’est un peu un saut dans l’inconnu. Fraîchement débarqué à Marseille, Roberto De Zerbi compose avec un groupe tout neuf lui aussi. L’Italien prépare un 4-2-3-1 avec Rulli dans les buts. Il s’agira de la première du gardien argentin. Le capitaine Balerdi fera équipe avec Cornelius tandis que sur les postes de latéraux, il pourrait y avoir une surprise. Meïté et Murillo tiennent la corde à droite et à gauche mais il n’est pas impossible de voir le Panaméen évoluer à droite, pour laisser la place sur l’autre aile à Lirola. Meïté serait alors poussé sur le banc.

La suite après cette publicité

Au milieu, on retrouvera sans doute le duo Højbjerg-Merlin, ce dernier occupant ce rôle hybride depuis le début de la préparation et avec satisfaction. Enfin devant, De Zerbi prépare une association à quatre avec Greenwood sur le côté droit et Luis Henrique à gauche. Amine Harit devrait occuper le rôle d’animateur de jeu en soutien d’un attaquant de pointe qui sera Elye Wahi. Lui aussi sera particulièrement attendu lors de ses premières minutes avec sa nouvelle équipe. À noter que bon nombre de recrues marseillaises (Brassier, Koné et Carboni) sont suspendues ou blessées.