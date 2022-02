Arsenal : Alexandre Lacazette, la donne a changé...

La suite après cette publicité

Jeudi soir, Arsenal disputait son match en retard comptant pour la 20e journée de Premier League contre Wolverhampton. Sixième du classement au coup d’envoi, le club londonien a plusieurs cartes à jouer dans la course au Big Four. Avant le match d’hier, les Gunners comptaient en effet trois rencontres et 4 points en moins que le 4e du classement, Manchester United. Une belle série de victoires peut donc mettre les hommes de Mikel Arteta en très bonne position.

Mal engagés après l’ouverture du score de Hwang, les partenaires de Martin Ødegaard ont finalement réussi à s’imposer à l’Emirates après des buts tardifs signés Nicolas Pépé (82e) et Alexandre Lacazette (90e+5). Résultat : Arsenal pointe ce matin à la cinquième place, à une longueur des Red Devils et avec deux matches en moins. Une excellente nouvelle pour Arteta. Cependant, cette victoire à l’arraché a également été l’occasion de mettre les projecteurs sur Lacazette.

Il se comporte comme quelqu'un qui veut rester avec nous

Passé de remplaçant à capitaine en décembre dernier, le Français revit chez les Gunners. « Je ne peux que le féliciter, essayer de l'aider au maximum et lui apporter mon soutien. À la fin, il a obtenu la récompense. Pour moi, c'est le but de Lacazette », a déclaré son coach, dans des propos relayés par Skysports. De quoi remettre en cause un avenir qui semblait déjà tout tracé ? Sous contrat jusqu’en juin prochain et courtisé par l’Olympique Lyonnais, Lacazette (30 ans) a-t-il une chance de prolonger ?

« On ne sait pas ce qui va se passer à la fin de la saison. Ce qu'il doit faire, c'est mettre de côté cet avenir. Cela fait partie de notre métier, nous n'avons pas des contrats qui durent 20 ans. Cela fait partie de notre travail et nous devons en être conscients. Il n'y a rien à lui dire à part le féliciter, car chaque jour il se comporte comme quelqu'un qui veut rester avec nous », se réjouit Arteta. À suivre.