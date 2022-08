PSG : Christophe Galtier savoure la très large victoire et l'attitude de ses stars face à Clermont

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain version Christophe Galtier débutait enfin sa saison de Ligue 1 ce samedi soir sur la pelouse de Clermont. Un premier test pour une nouvelle version du PSG qui avait déjà montré de très belles choses face à Nantes (4-0) lors du Trophée des Champions ou même plus globalement lors de la préparation. Emmené par les deux stars en feu Neymar et Messi, le club de la capitale n'a fait qu'une bouchée des Clermontois qui ont subi tout le match (5-0).

Présent dans l'intensité, concerné à la perte du ballon, les Parisiens ont montré un visage très différent des prestations de la saison dernière. Dans le système à trois défenseurs et deux pistons très offensifs, le PSG a semblé très équilibré et très capable de produire un football plutôt alléchant. De quoi évidemment satisfaire Christophe Galtier comme il l'a confié au micro de Canal +. «On est dans la continuité de ce que nous faisons depuis le Japon ou le Trophée des Champions. L'équipe est mieux réglée même. Ce que je retiens, même si bien sûr on a beaucoup de talent, c'est l'envie collective de vouloir récupérer le ballon très tôt sans relâchement. On en a eu un peu en début de seconde période, mais après ils aiment jouer entre eux, aiment marquer des buts», a-t-il d'abord expliqué.

Une bonne intensité et des stars qui font les efforts

L'ancien coach de Nice a surtout apprécié l'attitude de ses joueurs et de ses stars. Si Neymar et Messi ont brillé en marquant et en offrant des passes décisives, ils ont surtout montré de l'envie lors des phases défensives. Et c'est ce qui fait la différence cette saison selon le technicien français. «À l'image de Sarabia qui donne un bon équilibre, Messi est vif à la perte et Neymar a fait des efforts défensifs. Ça permet au bloc équipe d'être compact. Depuis que je suis là, j'ai un groupe réceptif qui aime travailler et s'amuser ensemble, mais la saison est longue encore. Évidemment que je suis satisfait sur la globalité du match, on n'a concédé aucune occasion en plus.»

Mais pour que l'équipe réponde présent dès le premier match de la saison, il a aussi fallu gérer parfaitement la préparation physique car les Parisiens ont semblé très affûtés physiquement. Et la Coupe du monde en plein milieu de la saison a sans doute joué pour certains joueurs comme l'a expliqué Galtier. «Je pense que nos joueurs ont dû se préparer pendant les vacances. Après, j'ai l'habitude de travailler avec un préparateur physique et on fait attention à ça. Mes joueurs semblent bien en jambes. Je dois aussi en profiter pour intégrer tout le monde, j'essaye de faire les 5 changements pour que tout le monde participe, trouve du rythme», a-t-il lancé avant de répondre à la question fatidique : comment faire avec Mbappé et comment faire tourner avec les trois stars de devant ? «Mbappé est indispensable dans notre projet. Il a eu la volonté de rester ici pour atteindre des objectifs très élevés et pour un entraîneur, intégrer un joueur dans ce collectif ce n'est pas dur. Sortir les trois de devant ? Oui, j'ai déjà parlé de ça avec eux. La, on est à 1 match par semaine ça va, mais après, on va avoir 26 matchs avec les sélections puis la Coupe du monde. Il faudra gérer les joueurs et eux ne voudront pas sortir, mais il faudra le faire, et même ne pas commencer le match parfois.»