LdC : la réaction à chaud de Thibaut Courtois

Interrogé au sortir de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Chelsea (2-0, demi-finale retour de Ligue des Champions), Thibaut Courtois a reconnu les énormes difficultés merengues ce mercredi soir.

«Chelsea est une équipe très bien organisée, qui défend bien. C'est dur de se créer des occasions face à eux, à part celles de Benzema. On a eu du mal ensuite. En deuxième mi-temps, ils nous ont beaucoup contré, ils ont fini le match sur la fin. On doit continuer à bien travailler pour bien finir la Liga et revenir la saison prochaine pour aller loin. On a laissé des espaces en seconde période, ils ont eu pas mal d’occasions, c'est dommage de ne pas avoir tenu plus longtemps pour tout tenter dans les dernières minutes. C'est dommage de perdre à un match d'Istanbul, mais on va continuer à travailler», a lancé le Belge.