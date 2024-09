Newcastle - Man City : les regrets de Pep Guardiola

Avec la grave blessure de Rodri et l’absence de Kevin De Bruyne notamment, Manchester City s’est contenté d’un match nul sur la pelouse de Newcastle United (1-1). Malgré l’ouverture du score de Josko Gvardiol, Anthony Gordon pouvait égaliser pour les Toons sur penalty et priver les Skyblues d’une nouvelle victoire. Liverpool, qui compte un match de retard, n’est plus qu’à deux petits points des Skyblues. Et cela a forcément déçu Pep Guardiola, le manager cityzen.

«De manière générale, nous avons très bien joué. A 0-1, nous avons pris de mauvaises décisions à certains moments pour mener 0-2, et c’est tellement dur. Ils sont physiques, ils défendaient en profondeur, ils défendaient bien et haut… mais nous avons eu des occasions. Pope a été brillant. Nous avons commis une erreur, et après (l’égalisation), Newcastle était meilleur. Mais après, nous avons repris le match en main et nous avons eu les occasions de gagner», a-t-il réagi sur TNT Sports.