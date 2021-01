Chelsea : les premiers choix forts de Thomas Tuchel se dessinent

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel n’a pas chômé bien longtemps. Evincé du Paris Saint-Germain le 23 décembre dans la nuit, l’entraîneur allemand a été officiellement nommé hier coach de Chelsea. Un joli rebond pour un technicien doté d’un nouvel effectif de grande qualité. Nouveau en Premier League, Tuchel fait logiquement beaucoup parler. Et hormis son style de jeu, les observateurs se demandent quels vont être les premiers choix forts de l’ex-coach du PSG.

Dans les médias anglais et allemands, on peut d’ores et déjà voir les premières tendances. Ainsi, le Daily Mail a dégainé en premier en affirmant que Tuchel ne comptait pas chambouler la philosophie de Frank Lampard avec les jeunes talents issus du club. Lancés par l’ancien milieu de terrain anglais, des éléments tels que Mason Mount, Reece James et Tammy Abraham ne seront pas relégués au second plan, malgré un groupe riche en stars ou en recrues onéreuses.

Tuchel aurait déjà une cible pour l'été prochain

Façonner le futur visage des Blues sera aussi l’une des missions fortes de l’Allemand. Le Telegraph annonce en effet que l’une des premières missions du nouvel homme fort de Stamford Bridge sera de convaincre le champion du monde français N’Golo Kanté (29 ans, contrat jusqu’en 2023) de ne pas plier bagage après bientôt cinq ans de présence.

Enfin, le Daily Mail et Sport Bild ont également livré quelques indices concernant le prochain mercato estival. le tabloïd anglais réaffirme que l’arrivée de Tuchel ne changera rien quant au désir de recruter Erling Haaland, tandis que le journal allemand révèle que le nouveau coach londonien veut enrôler le Français Dayot Upamecano (RB Leipzig). Ça promet !