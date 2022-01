Hoffenheim lorgne Mamadou Coulibaly

Après Hannibal Mejbri, international des moins de 16 ans français parti il y a deux ans et demi Manchester United l'été dernier pour 5 M€ (plus 5 M€ de bonus) après seulement une saison au centre de formation princier, Monaco pourrait perdre une autre de ses pépites. Mamadou Coulibaly, qui aura dix-huit ans le 21 avril, est dans le viseur d'Hoffenheim. Les Allemands appuient pour s'emparer de ce milieu box to box très prometteur.

La suite après cette publicité

Surclassé avec les U19 depuis la saison dernière, Coulibaly a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives cette saison avec son club formateur. Conscient de son potentiel, l'ASM pourrait proposer un contrat à son jeune talent qui compte une sélection en équipe de France U18.