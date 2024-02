L’Arabie saoudite n’est pas rancunière envers Jordan Henderson

L’aventure de Jordan Henderson (33 ans) en Arabie saoudite, au sein du club d’Al-Ettifaq, n’a pas été un franc succès. Elle a été expéditive car six mois après sa signature, le milieu anglais a choisi de revenir en Europe en s’engageant avec l’Ajax Amsterdam. Un départ qui n’a pas vexé les dirigeants du club. Au contraire, le vice-président de la ligue, Saad Al Lazeez, a loué le recrutement de l’ancien joueur de Liverpool dans le Financial Times Business of Football Summit : « Jordan Henderson, même s’il est parti, a été l’une des meilleures recrues de la Saudi Pro League. (…) Parfois les choses ne fonctionnent pas, parfois le joueur ne s’adapte pas, vous vous attendez à ce que ces choses se produisent ».

« Je maintiens toujours que Jordan Henderson était l’une de nos meilleures recrues, nous avons beaucoup bénéficié de sa signature, nous apprenons beaucoup de leçons et nous continuerons à grandir à partir de là. Nous avons accompagné Jordan tout au long de son parcours depuis le jour où nous l’avons signé au Royaume-Uni. Nous entretenons toujours de bonnes relations avec lui. C’est un gars formidable, une personne formidable. Cela n’a tout simplement pas fonctionné. C’est la vie » a-t-il poursuivi dans les colonnes du journal britannique. Pour avoir quitté le pays précipitamment, Jordan Henderson s’était excusé publiquement.