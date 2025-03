OM : Roberto De Zerbi revient sur la comparaison entre Gouiri et Higuain

Interrogé en conférence de presse avant la réception du RC Lens pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a une nouvelle fois eu des mots très forts à l’égard d’Amine Gouiri, brillant depuis son arrivée à l’OM. Face aux journalistes, le technicien italien est notamment revenu sur la comparaison faite avec un certain Gonzalo Higuaín. «Attention, j’aimerais qu’il devienne un joueur comme Higuaín. Évidemment, Amine n’est que le reflet de lui-même. Higuain est un champion absolu, tandis que Gouiri est un très bon joueur, mais il lui reste encore beaucoup de choses à prouver», a tout d’abord lancé RDZ.

Et d’ajouter : «ce qu’il faut, c’est qu’il conserve ses qualités en dehors de la surface tout en ajoutant davantage d’agressivité et d’envie lorsqu’il conclut ses actions. Selon moi, il s’agit en grande partie d’une question mentale. Il doit bien tirer, il voit les buts et a toujours marqué beaucoup, que ce soit à Nice ou à Rennes. Il jouait à un poste différent, et aujourd’hui, il porte le numéro 9 de l’OM. Être le 9 de l’OM, c’est un honneur, un privilège, mais aussi une responsabilité : il doit marquer et faire bouger le match. Je pense que c’est un bon joueur, une personne intègre, et qu’il peut devenir un footballeur exemplaire pour l’OM». L’intéressé appréciera.

