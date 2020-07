Lorient : Adrian Grbic justifie son choix

La suite après cette publicité

La Bretagne lui faisait les yeux doux et Adrian Grbic préférait s’envoler dans le département du Morbihan plutôt que dans le Finistère. Le buteur autrichien de 23 ans, révélation de Ligue 2 la saison dernière à la suite d’une très belle saison avec le club de Clermont (17 buts en 26 matches), a tenu à expliquer les raisons de ce choix ce matin dans les colonnes du Télégramme.

«J’ai choisi Lorient car le projet était intéressant. Tout le club souhaitait ma venue et que ce soit le coach ou le président, ils m’ont montré beaucoup de respect. […] J’ai comparé les projets des deux clubs et celui de Lorient me correspondait le mieux». Un choix qui semble donc évident pour le natif de Vienne pour qui « la décision n’était pas difficile à prendre.»