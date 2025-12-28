Le sélectionneur du Gabon monte au créneau pour Aubameyang et tacle l’OM
Thierry Mouyouma, actuel sélectionneur du Gabon, n’a pas mâché ses mots face aux inquiétudes exprimées par l’Olympique de Marseille au sujet de son attaquant star Pierre-Emerick Aubameyang. Le sélectionneur gabonais a fermement défendu sa décision d’aligner son attaquant en Coupe d’Afrique des nations ce dimanche, assurant que le joueur était apte : « je m’insurge de l’attitude de Marseille. Ils payent le joueur, dans les périodes où ils l’utilisent, ils font ce qu’ils veulent. » Il précise que le choix sportif a été pris après une évolution positive de son état physique : « suite à l’amélioration de l’état physiologique et physique du joueur, le staff technique du Gabon a décidé de lancer le joueur, parce que la nation est en difficulté aujourd’hui. »
Le technicien gabonais en a également profité pour adresser un message plus large aux clubs européens, qu’il accuse de manquer de considération pour la compétition africaine. « la CAN est la troisième compétition au monde. Ce mépris envers la CAN doit s’arrêter », a-t-il lancé, avant de conclure avec fermeté : « nous ne recevons de diktat de personne pour utiliser des joueurs qui sont nés dans le pays. Cela vaut pour Marseille comme pour tous les clubs qui peuvent le penser. » Le message est clair.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer