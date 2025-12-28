Menu Rechercher
Le sélectionneur du Gabon monte au créneau pour Aubameyang et tacle l’OM

Pierre-Emerick Aubameyang avec l'Olympique de Marseille @Maxppp
Gabon 2-3 Mozambique

Thierry Mouyouma, actuel sélectionneur du Gabon, n’a pas mâché ses mots face aux inquiétudes exprimées par l’Olympique de Marseille au sujet de son attaquant star Pierre-Emerick Aubameyang. Le sélectionneur gabonais a fermement défendu sa décision d’aligner son attaquant en Coupe d’Afrique des nations ce dimanche, assurant que le joueur était apte : « je m’insurge de l’attitude de Marseille. Ils payent le joueur, dans les périodes où ils l’utilisent, ils font ce qu’ils veulent. » Il précise que le choix sportif a été pris après une évolution positive de son état physique : « suite à l’amélioration de l’état physiologique et physique du joueur, le staff technique du Gabon a décidé de lancer le joueur, parce que la nation est en difficulté aujourd’hui. »

Le technicien gabonais en a également profité pour adresser un message plus large aux clubs européens, qu’il accuse de manquer de considération pour la compétition africaine. « la CAN est la troisième compétition au monde. Ce mépris envers la CAN doit s’arrêter », a-t-il lancé, avant de conclure avec fermeté : « nous ne recevons de diktat de personne pour utiliser des joueurs qui sont nés dans le pays. Cela vaut pour Marseille comme pour tous les clubs qui peuvent le penser. » Le message est clair.

Pub. le - MAJ le
