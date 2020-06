Liga : l'Athletic et l'Atlético de Madrid se quittent dos à dos

S'il y a un coach qui aurait probablement tout fait pour éviter cette trêve, c'est bien Diego Simeone. Son équipe venait de créer un sacré exploit à Anfield, et l'interruption du football a privé les Colchoneros d'une potentielle bonne dynamique et série de résultats intéressants, eux qui auraient pu être totalement reboostés par cette qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais surtout, les Rojiblancos ont vu comment Getafe, quatrième, s'est incliné sur la pelouse de Granada vendredi soir. L'Atlético pouvait donc passer quatrième en cas de victoire cet après-midi sur la pelouse de l'Athletic. Pour ce match, El Cholo était notamment privé de Felipe, de Vitolo et de Joao Felix, et alignait notamment Carrasco en soutien de Diego Costa devant, même si c'est Marcos Llorente qui semblait surtout faire office de deuxième pointe. Les Basques, dixièmes, restaient sur deux victoires avant la trêve et Gaizka Garitano pouvait compter sur son équipe type ce soir.

C'est Yannick Carrasco qui s'offrait la première occasion. Lancé par Llorente, le Belge décochait une frappe croisée qui frôlait le poteau droit d'Unai Simon (12e). L'ancien de l'AS Monaco avait envie de se montrer, à l'image de cette action individuelle dans la surface des Leones, finalement conclue par une frappe contrée (22e). Il fallait attendre la 25e pour voir les locaux inquiéter Oblak, avec cette tête de Williams bien captée par le portier slovène. Les Basques, menés par un bon Muniain, se montraient de plus en plus insistants. Le portier colchonero devait sortir une parade spectaculaire pour empêcher Yeray de marquer sur cette tête (33e). Et ce qui devait arriver arriva... Yuri centrait en retrait pour Muniain qui, de l'extérieur du pied, expédiait le cuir au fond des filets, imparable pour Oblak (1-0, 37e).

De l'intensité et du rythme

Mais la joie des pensionnaires de San Mamés n'allait pas durer longtemps. Koke, à l'entrée de la surface, trouvait Diego Costa, qui, seul devant Unai Simon, concluait l'action à merveille (1-1, 39e). De quoi relancer les Madrilènes, avec un Carrasco encore à l'oeuvre et cette nouvelle frappe contrée (43e). Une première période plutôt équilibrée donc, et un score de parité assez logique. Il y avait du rythme, de l'intensité, et des occasions, plus que ce qu'on pouvait penser au vu du profil des deux équipes en tout cas.

La deuxième période reprenait sur le même rythme, avec des équipes un peu moins fraîches et donc plus d'erreurs techniques des deux côtés. Servi par Williams, Yuri Berchiche tentait le missile à angle fermé, mais ça terminait dans le petit filet (60e). Les deux coachs procédaient à de nombreux changements au fur et à mesure que la rencontre avançait, mais dans le même temps, il y avait de moins en moins d'occasions. Unai Simon sauvait cependant les siens du 1-2 à la 79e, avec une double parade sur un centre-tir de Lodi puis sur la reprise d'Arias. L'Atlético reste donc sixième et laisse filer une bonne occasion de se repositionner dans le top 4, alors que l'Athletic reste lui aussi toujours installé à la dixième marche du classement.