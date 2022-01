Qui est Vanderson, la nouvelle pépite de l'AS Monaco ?

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco, un club historique du championnat de France avec une dimension européenne importante. C’est aussi un club dans lequel ont brillé de nombreux Brésiliens. Je suis très heureux d’avoir cette opportunité de m’inscrire dans un très beau projet. Je remercie le club pour la confiance qu’il m’accorde et le Gremio pour m’avoir accompagné jusque-là. Je suis déterminé à travailler pour m’intégrer le plus rapidement possible et apporter mes qualités au groupe», s'est ainsi réjoui le nouveau latéral monégasque dans un communiqué diffusé, ce samedi, sur le site des Asémistes. Nouvelle recrue de l'ASM, le Brésilien Vanderson de Oliveira Campos, dit Vanderson, s'apprête donc à entamer un nouveau challenge dans sa jeune carrière.

En échange d’une indemnité de onze millions d’euros, le latéral, tout juste âgé de 20 ans, s'est donc engagé avec l'actuel sixième de Ligue 1 qui connaît des dernières heures mouvementées avec le départ acté de son entraîneur Niko Kovac et la très probable arrivée de Philippe Clément, aujourd'hui à la tête du Club de Bruges. Formé au Gremio Porto Alegre, l’international auriverde U20 s'est engagé pour cinq saisons avec le club de la Principauté. Très performant avec son club formateur, Vanderson arrive d'ores et déjà avec un certain standing et laisse entrevoir de belles promesses.

Une concurrence de taille pour Djibril Sidibé et Ruben Aguilar !

Lancé chez les professionnels en décembre 2020, le latéral droit d'1m74 est rapidement apparu comme un titulaire indiscutable du club brésilien. Illustration de son rôle prépondérant, Vanderson a pris part à 52 rencontres avec l’équipe de Porto Alegre pour un bilan de quatre buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues en 2021. Fort d'une très belle première saison au plus haut niveau, Vanderson est «un défenseur très dynamique et tourné vers l'avant, généreux dans l'effort, capable d'apporter ses qualités techniques dans la moitié de terrain adverse et de se montrer décisif», a notamment précisé le directeur sportif monégasque Paul Mitchell sur le site internet du club.

Dans cette optique, la première recrue hivernale de l'ASM s'inscrit également dans cette logique de préparer l'avenir. Mais qui sait, si le natif de Rondonópolis parvient à s'acclimater rapidement à son nouveau championnat, il pourrait rapidement devenir un concurrent de taille pour Djibril Sidibé et Ruben Aguilar, les deux autres internationaux français qui évoluent à son poste. A noter d'ailleurs que pour le premier cité, libre de tout contrat en juin prochain, les négociations quant à son avenir restent, pour l'heure, au point mort. Une situation contractuelle qui pourrait alors profiter au latéral brésilien. Non qualifié pour le déplacement de Monaco à Rouen, ce dimanche, pour affronter Quevilly-Rouen en 16es de finale de Coupe de France, Vanderson reste, quoi qu'il en soit, un premier renfort de poids pour les Asémistes.