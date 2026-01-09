Menu Rechercher
Commenter 11
Al-Ittihad : Karim Benzema signe un triplé en 22 minutes

Par Samuel Zemour
Karim Benzema, buteur avec Al-Ittihad @Maxppp
Al Kholood 0-4 Ittihad

Karim Benzema continue de se régaler en Arabie saoudite. Ce vendredi, l’attaquant tricolore a livré une nouvelle prestation de très haut niveau en inscrivant un triplé avec Al-Ittihad, face à Al-Kholood, lors de la 13e journée de Saudi Pro League. En seulement 22 minutes, entre la 13e et la 35e, l’ancien Madrilène a plié la rencontre, ouvrant le score sur penalty avant de faire rapidement le break. À la pause, son équipe menait déjà largement au score (0-3), bien aidé par l’expulsion de William Troost-Ekong.

Ce nouveau coup du chapeau confirme l’excellente forme de Benzema, auteur de 11 buts sur ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. S’il reste encore à distance du meilleur buteur de Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo (14 réalisations), l’ex-buteur de l’OL monte clairement en puissance. En cas de succès, Al-Ittihad remonterait au cinquième rang.

Voir tous les commentaires (11)
