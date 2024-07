La réponse forte de Pedri à Toni Kroos

L’Espagne est en demies de l’Euro, où peu de monde l’attendait à vrai dire. Mais la bande de Rodri et de Lamine Yamal a perdu un de ses hommes forts : Pedri. Le joueur du Barça a été victime d’une intervention appuyée de Toni Kroos en quarts, qui avait d’ailleurs fait polémique puisque l’Allemand n’avait même pas écopé d’un jaune. Il avait tout de même demandé pardon par la suite : « de cette façon, toujours très important pour moi : pardon et bon rétablissement à Pedri ! Logiquement ce n’était pas mon intention de te faire du mal. Prompt rétablissement et tout le meilleur. Tu es un grand joueur ».

Sur Instagram, Pedri a donné de ses nouvelles et a aussi évoqué Kroos. « Je suis venu en Allemagne pour gagner l’Euro, je vais rester ici, jusqu’à la fin. Le rêve se poursuit, n’en doutez pas. Cette semaine je vais supporter et aider d’une autre façon cette grande famille qu’est La Roja. Votre soutien est incroyable. Le moment le plus dur est passé et le chemin du retour commence, pour être rapidement au top avec le FC Barcelone. Merci Toni Kroos pour ton message. Ces choses arrivent, c’est le foot. Ta carrière et ton palmarès seront là pour toujours. Je veux juste dire une chose de plus : vive l’Espagne ! », a écrit l’Espagnol. Pas rancunier l’ami Pedri !