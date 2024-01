L’OM a contacté le Stade Rennais pour Lorenz Assignon

L’OM nous en a donné l’habitude depuis que Pablo Longoria dirige le club. À chaque mercato ou presque, il s’agit de bouleverser l’effectif. Jean Onana (prêt), Faris Moumbagna (transfert à 8 M€), Ulisses Garcia (transfert à 4 M€) et Quentin Merlin (transfert à 10 M€) ont déjà posé leurs valises sur la Canebière, tandis que Renan Lodi est lui déjà parti pour Al-Hilal (vente à 23 M€), six mois seulement après être arrivé en Ligue 1.

Tous ces mouvements rappellent le mercato d’été, et pourtant. Longoria n’est jamais autant à son aise que durant les mercatos. Alors qu’il ne reste plus que quelques heures avant de boucler les derniers dossiers (vendredi 23h59), le temps d’envoyer Vitinha en prêt, vraisemblablement vers le Genoa et refermer le cas Ismaïla Sarr. Sauf revirement de situation, l’international sénégalais devrait bel et bien rester à Marseille pour la seconde partie de saison.

Mais il y a un nouveau cas qui crispe pas mal de monde au club. L’OM s’est mis en quête d’un nouveau latéral droit. Nous le révélions hier, l’avenir de Jonathan Clauss est remis en question. La direction n’a pas apprécié ses récentes prestations et ne le sent plus vraiment concerné. L’ancien vise pourtant l’Euro en juin prochain. Galatasaray est venu aux nouvelles selon RMC, tout comme deux clubs de Premier League. Le média ajoute une autre information essentielle.

La piste Lorenz Assignon (sous contrat jusqu’en 2027) a été activée depuis quelques heures. Remplaçant de Guéla Doué depuis le retour de Julien Stéphan, le joueur de 23 ans a tout de même 20 matchs à son actif cette saison (2 buts et 2 passes décisives). Il a même intéressé Feyenoord, ce que nous révélions il y a seulement 4 jours. Comme bon nombre de ses coéquipiers de la défense, il a peiné à se montrer régulier. Des discussions ont déjà eu lieu avec le Stade Rennais, alors qu’en parallèle, l’OM travaille d’autres idées.