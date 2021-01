PSG : le Real Madrid attend un signal de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le dossier Kylian Mbappé donne quelques sueurs froides aux dirigeants du Paris Saint-Germain, Leonardo, le directeur sportif en tête. À l'instar de Neymar, qui est arrivé en même temps que lui, Kylian Mbappé sera en fin de contrat d'ici un an et demi. Contrairement au Brésilien, on se bouscule au portillon pour espérer arracher l'attaquant, champion du Monde avec l'équipe de France de Didier Deschamps en 2018, l'été prochain s'il ne prolonge pas.

Car là est toute la question. Que va faire le natif de Bondy ? Pour le moment, personne ne le sait. Si Leonardo s'est longuement exprimé au sujet de sa prolongation, le clan du Français ne donne quasiment aucune indication concernant ses intentions. Récemment, nous apprenions que s'il prolongeait, ce serait probablement pour une période de trois années supplémentaires assortie, bien évidemment, d'une belle revalorisation salariale.

Le PSG peut-il le rassurer ?

Mais le temps presse. S'il ne prolonge pas avant l'été prochain, les risques de voir les clubs qui lui font la cour (Liverpool, le Real Madrid et Manchester City notamment) accélérer pour tâcher de le convaincre de s'engager libre, dès le 1er janvier 2022, avec eux existent. Par conséquent, s'il n'y a pas de nouvelles avant le prochain mercato estival, de bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain on entend, ce dernier pourrait le vendre pendant ou après l'Euro.

C'est justement cela qu'attend le Real Madrid. Mbappé fait une nouvelle fois la Une de Marca en ce jeudi et on peut y lire que la Casa Blanca attend un signe du Français. Dans cette période de crise économique, l'incertitude plane et il n'est pas certain que le PSG puisse offrir de réelles garanties à son joueur sur le plan sportif. C'est dans ce contexte que les Merengues, en embuscade, attendent de voir comment va évoluer ce dossier pour faire un très gros coup.