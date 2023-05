MU : Erik ten Hag en attend plus de Marcus Rashford la saison prochaine

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant de recevoir Fulham dans le cadre de la 37e et avant-dernière journée de Premier League, l’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag n’a pas tari d’éloges son international anglais Marcus Rashford, auteur de 30 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Dans des propos récolté par le Manchester Evening News, le tacticien néerlandais voudrait voir son buteur de 25 ans passer un nouveau cap la saison prochaine pour confirmer un peu plus sa place parmi les meilleurs attaquants du championnat outre-Manche.

«Il y a une grande marge de progression dans son jeu. Je suis convaincu qu’il peut marquer encore plus. Par exemple, lors des dix derniers matches, il n’a pas marqué beaucoup de buts. Je pense qu’il n’en a marqué que deux ou trois, alors oui, il peut s’améliorer. Je suis heureux de ce qu’il a fait la saison dernière et de ce qu’il est en train de faire aujourd’hui. Nous l’avons soutenu dans la mesure du possible, par notre façon de jouer mais aussi par son état d’esprit. Nous sommes heureux de cela, mais nous devons le pousser davantage. Je pense qu’il est capable de marquer 40 buts en une saison. Pour lui, c’est la prochaine étape.»

