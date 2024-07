L’Arabie saoudite veut faire d’Antonio Rüdiger le défenseur le mieux payé au monde !

Plutôt discrète depuis le début du mercato estival, l’Arabie saoudite commence à placer ses pions. Dans cette optique, Al-Ittihad vient d’officialiser l’arrivée de Laurent Blanc alors qu’Al-Qadsiya fonce sur Pierre-Emerick Aubameyang, comme nous vous le révélions dernièrement. Mais ce n’est pas tout. Selon les dernières informations de Sky Germany, relayées par Sport et Forbes, deux géants saoudiens se sont positionnés sur un certain Antonio Rüdiger. Mieux encore, Al-Nassr et Al-Hilal aimeraient faire de l’Allemand de 31 ans le défenseur le mieux payé au monde…

Dans cette optique, l’équipe dirigée par Luis Castro serait aujourd’hui prête à formuler une offre astronomique pour convaincre l’intéressé de rejoindre Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ou encore Marcelo Brozovic. Une arrivée qui pourrait permettre au club de Riyad d’aligner une défense centrale plus que reluisante avec l’international espagnol, Aymeric Laporte. Une ambition similaire à celle d’Al-Hilal. Pouvant d’ores et déjà s’appuyer sur le talent de Kalidou Koulibaly, la formation de Jorge Jesus souhaiterait former un duo de feu pour son arrière-garde.

Le Real Madrid et Antonio Rüdiger ferment la porte…

En cas de départ dans le club de Neymar, Rüdiger retrouverait alors l’ancien blaugrana Malcolm, le Serbe Milinkovic-Savic, l’international portugais Rubén Neves ou encore l’arrière latéral brésilien, passé par l’OM, Renan Lodi. Pour autant, le média espagnol précise que l’opération s’annonce extrêmement compliquée. Récemment éliminé de «son» Euro avec l’Allemagne aux portes du dernier carré, le natif de Berlin est, en effet, aujourd’hui considéré comme un cadre essentiel du collectif entraîné par Carlo Ancelotti.

Un élément qui devrait donc largement complexifier un possible deal. En effet, le quotidien espagnol précise que le joueur n’est pas disposé à quitter la Liga et que les Merengues ne souhaitent quant à eux pas céder leur cadre, qui plus est après avoir perdu Nacho. Si les deux cadors de SPL tenteront, une nouvelle fois, de convaincre toutes les parties à coup de millions, pas sûr que la puissance financière de l’Arabie saoudite soit, cette fois-ci, suffisante. Mais qui sait…