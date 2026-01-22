Menu Rechercher
Le Barça annonce la date de ses élections présidentielles

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Joan Laporta @Maxppp

Le suspens a pris fin. Dans une vidéo postée par le FC Barcelone, le président des Blaugranas, Joan Laporta, a annoncé que les prochaines élections présidentielles se tiendront le dimanche 15 mars. Ce week-end-là, le Barça est censé recevoir le Séville FC.

FC Barcelona
El presidente @JoanLaportaFCB anuncia la fecha de las elecciones: "Serán el 15 de marzo"
Sans surprise, Laporta brigue un nouveau mandat. Patron du Barça depuis 2021? Laporta a déjà dirigé le club catalan de 2003 à 2006, puis de 2006 à 2010. Reste maintenant à savoir qui se lèvera pour affronter le grand favori de ces élections.

