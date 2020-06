Bayern Munich-Eintracht Francfort : Coman titulaire, pas Hernandez

Au lendemain de la qualification tranquille du Bayer Leverkusen face à la modeste équipe de quatrième division Sarrebruck (3-0), c’est au tour des deux derniers vainqueurs de la compétition - Francfort en 2018 et le Bayern l’an dernier - de se disputer le second ticket qualificatif pour la finale de Coupe d'Allemagne qui se déroulera le 4 juillet prochain à Berlin. Une affiche qui devrait être riche en buts et en rebondissements si l’on se fie aux récentes oppositions entre les deux formations en Bundesliga. Balayé 5-1 en novembre, le Rekordmeister avait pris une sacrée revanche le 23 mai dernier en explosant les Aigles 5-2 dans l’écrin de l’Allianz Arena. C’est d’ailleurs dans l’enceinte munichoise que la troisième manche aura lieu ce soir.

Pour cette rencontre, Hansi Flick reconduit son habituel 4-2-3-1 avec Thomas Müller en soutien d'une triplette offensive composée d'Ivan Perisic (Gnabry étant forfait), Kingsley Coman et de l’inaltérable Robert Lewandowski. Lucas Hernandez est lui encore sur le banc. Du côté des troupes d'Adi Hütter, André Silva est préféré à Bas Dost devant tandis que le vétéran Makoto Hasebe fera partie des remplaçants.

La rencontre est à suivre en direct sur notre live commenté

Les compositions des équipes :

Bayern Munich :

Eintracht Francfort :