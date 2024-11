Sparta Prague - Atlético de Madrid : les compositions officielles

Ce mardi, la 5e journée de la Ligue des Champions 2024/2025 se poursuit avec un duel intéressant entre le Sparta Prague et l’Atlético de Madrid. A domicile, les Tchéques s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Peter Vindahl qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Martin Vitík, Filip Panák et Mathias Ross. Kaan Kairinen et Qazim Laçi se retrouvent dans l’entrejeu avec Tomáš Wiesner et Matěj Ryneš qui assurent les rôles de pistons. Seul en pointe, Albion Rrahmani peut compter sur Jakub Pešek et Lukáš Haraslín sur les ailes.

De leur côté, les Espagnols s’articulent dans un 4-4-2 avec Jan Oblak dans les cages derrière Giuliano Simeone, José Maria Giménez, Clément Lenglet et Javi Galan. Le double pivot est assuré par Rodrigo De Paul et Conor Gallagher tandis que Pablo Barrios et Marcos Llorente prennent les couloirs. Devant, Julian Alvarez est accompagné par Alexander Sørloth.

Les compositions

Sparta Prague : Vindahl - Vitík, Panák, Ross - Wiesner, Laçi, Kairinen, Ryneš - Krasniqi, Haraslín - Olatunji

Atlético de Madrid : Oblak - Simeone, Giménez, Lenglet, Galan - Llorente, De Paul, Gallagher, Barrios - Sørloth, Alvaréz