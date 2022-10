PSG : Christophe Galtier fait son mea culpa

La suite après cette publicité

Trois matchs, trois nuls, un seul but marqué dans le jeu : voici le bilan famélique affiché par le Paris Saint-Germain sur ses dernières sorties. Une baisse de régime constatée par rapport au début de saison que reconnaît sans mal Christophe Galtier, le chef d'orchestre parisien : « C'est un constat qui est juste, a répondu le coach parisien en conférence de presse. On est moins clinquants, moins brillants, moins dangereux... Est-ce qu’il y a un coup de moins bien physique ? Je ne le pense pas. Sur le début de saison, et sur les premiers matchs, on avait beaucoup plus de jeu dans la verticalité, ça allait beaucoup plus vite sur les côtés ou dans la surface. Là à chaque fois qu'on sort le ballon, et on l’a sorti souvent contre Benfica, on a rajouté une touche supplémentaire, on revenait en arrière. Ça permettait au bloc défensif adverse de se repositionner. »

Et, au-delà des résultats, c'est aussi une remise en question de tout un système qui pourrait bientôt apparaître dans l'esprit du champion de France 2021. « C'est un axe de travail important et qui mène à une réflexion globale sur les premiers mois. On est dans une période où les choses sont moins intéressantes, il y a une réflexion globale sur l’état de forme des uns et des autres » reconnait-il lui-même. Une chose est sûre, dans le Classique, ses stars devront faire le travail face à un Olympique de Marseille qui sera prêt à en découdre (dimanche, 20h45).