Droits TV, LdC : Canal+ en danger

Aujourd’hui, Canal+ diffuse les trois coupes d’Europe en France en échange de 480 M€ par saison. Cependant, le contrat liant la chaîne cryptée à l’UEFA prend fin à la fin de la saison prochaine. Sans surprise, l’UEFA prépare déjà l’avenir. L’Équipe nous apprend donc que Canal+ pourrait être menacé par les GAFA (Amazon Prime Video, Netflix, YouTube ou Apple TV+).

En effet, l’UEFA aimerait séduire ces nouveaux acteurs et pour se faire, l’instance dirigeante du football européen a pris une décision. Un diffuseur pourrait proposer une offre liant les cinq plus gros marchés (France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie). Et si le montant de ces offres est supérieur aux propositions d’autres acteurs, pays par pays, l’affaire sera entendue. En clair, si un acteur comme Netflix fait une offre pour les cinq pays et que sa proposition pour la France est au-dessus à celle de Canal+ (toujours pour la France), c’est Netflix qui empochera le gros lot.