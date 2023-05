PSG : une porte de sortie surprenante s’ouvre à Renato Sanches

La suite après cette publicité

C’est clairement une des déceptions de la saison du côté du PSG. Arrivé l’été dernier contre un peu plus de 10 millions d’euros, le milieu de terrain lusitanien vit une saison compliquée du côté du PSG. Entre pépins physiques et prestations globalement assez médiocres, l’ancien du LOSC est loin du niveau attendu par beaucoup d’observateurs et de supporters parisiens.

Et alors qu’un grand ménage estival est en préparation dans l’effectif parisien, Renato Sanches est logiquement parmi les joueurs qui ont le plus de chances d’être mis à la porte. Celui qui a joué 20 matchs de Ligue 1 - 5 titularisations seulement - conserve cependant une belle cote sur le marché, et a déjà un prétendant plus ou moins prestigieux…

Une piste prestigieuse

Selon Fanatik, Galatasaray travaille déjà sur son transfert. Bien sûr, il faudra se mettre d’accord avec le PSG, et s’entendre avec le principal concerné, mais l’article du média turc est assez optimiste. Il précise ainsi que Renato Sanches serait plutôt tenté par une aventure au sein de Galatasaray, qui devrait remporter le titre de champion de Turquie et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.

De quoi se relancer dans un contexte a priori plus simple mais compétitif, lui qui a confié vivre un exercice 2022/2023 très compliqué. A noter que l’écurie turque a aussi l’intention de conserver Mauro Icardi, actuellement prêté par le club de la capitale. L’Argentin a inscrit 15 buts et délivré 7 passes décisives en 20 rencontres de championnat, s’imposant comme une véritable star dans l’effectif stambouliote. Affaire(s) à suivre…