Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le vingtième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et changement en tête du classement où Mohamed Salah récupère la première place après des réalisations contre Everton (2-2) et Wolverhampton (2-1), il se retrouve désormais doté de 23 buts en 25 matches.

Juste derrière, on retrouve Viktor Gyökeres qui laisse son trône. Le buteur suédois n’a pas su trouver la faille contre Arouca (2-2) et descend à la deuxième place avec 22 buts en 21 matches. Le podium est complété par Harry Kane. L’attaquant anglais qui est sur une bonne dynamique a pourtant marqué le pas lors du choc entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen (0-0). Muet, il est crédité malgré tout d’un excellent bilan de 21 buts en 20 matches.

Omar Marmoush et Mika Biereth voient triple

Au pied du podium, on retrouve Mateo Retegui avec ses 20 buts en 23 matches. L’attaquant italien de l’Atalanta n’a pas marqué lors du match nul contre Cagliari (0-0). À la cinquième place, on retrouve Robert Lewandowski avec 19 buts en 22 matches. L’attaquant du FC Barcelone joue ce soir face au Rayo Vallecano. Il reste devant Erling Haaland qui arrive à la sixième place. Muet lors de la victoire 4-0 de Manchester City contre Newcastle, il a inscrit 19 réalisations en 25 rencontres.

Septième, son coéquipier Omar Marmoush suit grâce à un triplé contre Newcastle dans cette même rencontre. L’ancien de l’Eintracht Francfort comptabilise désormais 18 buts en 20 matches. Mika Biereth arrive huitième et continue sur son rythme élevé. Le buteur danois a encore inscrit un triplé lors de la victoire 7-1 contre le FC Nantes et dispose désormais de 18 buts en 21 matches cette saison. Neuvième, Sem Steijn a marqué 18 buts en 21 matches avec Twente. Le buteur néerlandais s’est offert un nouveau pion contre le RKC Waalwijk (2-0). Enfin, Krzysztof Piątek arrive dixième avec 18 buts en 22 matches. Le buteur d’Istanbul Basaksehir n’a pas marqué contre Bodrum lors d’une défaite 1-0 et redescend d’un cran.

Chris Wood (Nottingham Forest) arrive onzième avec 18 buts en 25 matches tandis que Kylian Mbappé (Real Madrid) et Alexander Isak (Newcastle) échouent aux portes du top 10 avec 17 buts. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) est juste derrière avec 16 pions. Manfred Ugalde (Spartak Moscou), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Moïse Kean (Fiorentina) et suivent plus loin avec 15 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens