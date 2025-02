Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le dix-neuvième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Leader de ce classement depuis le début de la saison ou presque, Viktor Gyökeres avance toutefois moins vite. Son bilan reste excellent avec 22 buts en 20 matches, mais le buteur suédois n’a pas marqué vendredi contre Porto (1-1).

Il devance d’une courte tête Harry Kane qui avance à vive allure. Le buteur anglais sort d’un doublé contre le Werder Brême (3-0) qui lui permet de comptabiliser 21 buts en 19 matches. Le podium est complété par Mohamed Salah qui n’a pas joué ce week-end. Le buteur égyptien s’est toutefois illustré en Carabao Cup avec un but contre Tottenham (4-0) mais reste donc bloqué à 21 réalisations en 23 rencontres de Premier League.

Mateo Retegui explose tout

Au pied du podium, Mateo Retegui est en embuscade avec 20 buts en 22 matches. Le buteur italien de l’Atalanta empile les pions et sort d’un retentissant quadruplé contre l’Hellas Vérone (5-0). Cinquième, Robert Lewandowski s’est offert un nouveau but contre Séville (4-1) et en compte désormais 19 en 22 matches avec le FC Barcelone. C’est un peu mieux qu’Erling Haaland qui arrive au sixième rang avec 19 buts en 24 matches mais n’a pas joué en championnat ce week-end.

Septième, Krzysztof Piątek est lui resté muet hier contre Antalyaspor. Le buteur polonais de l’Istanbul Başakşehir affiche pas moins de 18 buts en 21 matches avec la formation turque. C’est mieux que Sem Steijn qui arrive huitième avec 17 buts en 20 matches. Le buteur néerlandais de Twente n’a pas trouvé le chemin des filets contre Heeerenveen (3-3). Neuvième, Alexander Isak suit avec 17 buts en 22 matches mais n’a pas joué en Premier League. Même chose pour Chris Wood le buteur de Nottingham Forest avec 17 buts en 24 matches.

Kylian Mbappé (Real Madrid) et Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) échouent aux portes du top 10 avec 15 buts. Manfred Ugalde (Spartak Moscou), Omar Marmoush (Eintracht Francfort et Manchester City), Moïse Kean (Fiorentina) et Mika Biereth (Sturm Graz et AS Monaco) sont juste derrière avec 15 pions. Cole Palmer (Chelsea), Jefté Betancor (Panserraikos), Toluwalase Arokodare (Genk), Kasper Dolberg (Anderlecht), Adriano Bertaccini (Saint-Trond), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) et Bryan Mbeumo (Brentford) suivent plus loin avec 14 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens