Le classement des top buteurs européens

Ce mardi, c’est déjà le dix-huitième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme d’habitude, Viktor Gyökeres trône en tête de ce classement. Néanmoins si l’attaquant suédois du Sporting CP compte 22 buts en 19 matches, il n’a pas marqué ce dimanche contre Farense (3-1).

La suite après cette publicité

Il va toutefois devoir se méfier puisque derrière lui la concurrence avance à vive allure à l’image de Mohamed Salah. L’attaquant de Liverpool affiche pas moins de 21 buts en 23 matches et reste sur un doublé lors d’une victoire 2-0 contre Bournemouth. Enfin, le podium est complété par Harry Kane qui a vu double lors d’une victoire 4-3 contre Holstein Kiel. L’attaquant anglais du Bayern Munich dispose désormais de 19 buts en 18 matches.

Chris Wood déboule

Au pied du podium, on retrouve Erling Haaland. S’il a lourdement perdu contre Arsenal (5-1) avec Manchester City, le buteur norvégien est crédité de 19 buts en 24 matches et a su inscrire un nouveau pion. C’est mieux que Krzysztof Piątek qui arrive cinquième grâce à 18 buts en 20 matches. L’ancien de l’AC Milan désormais à Istanbul Basaksehir reste sur un triplé samedi contre Samsunspor (4-0). Robert Lewandowski qui a marqué contre le Deportivo Alavés (1-0) ce dimanche en Liga arrive juste derrière lui avec 18 buts en 21 matches.

La suite après cette publicité

En septième position, on retrouve Sem Steijn avec 17 buts en 19 matches. Le buteur de Twente reste sur un doublé contre Go Ahead Eagles (2-2). Huitième place pour Alexander Isak avec ses 17 buts en 22 matches. Le buteur suédois de Newcastle est resté muet lors de la défaite 2-1 contre Fulham. Situation différente en revanche pour Chris Wood qui a vu triple contre Brighton avec Nottingham Forest. Cela lui permet d’afficher 17 buts en 24 matches. Enfin, Mateo Retegui arrive dixième avec 16 buts en 21 matches même s’il n’a pas marqué samedi contre le Torino avec l’Atalanta (1-1).

Manfred Ugalde (Spartak Moscou), Omar Marmoush (Eintracht Francfort et Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid) et Mika Biereth (Sturm Graz et AS Monaco) échouent aux portes du top 10 avec 15 buts. Cole Palmer (Chelsea), Jefté Betancor (Panserraikos), Toluwalase Arokodare (Genk), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) et Bryan Mbeumo (Brentford) suivent plus loin avec 14 réalisations.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens