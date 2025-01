Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le dix-septième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. En première position, on retrouve comme toujours Viktor Gyökeres qui poursuit sa saison XXL. Seulement passeur face au Nacional (2-0), il compte tout de même 22 buts en 19 matches avec les Lions.

Juste derrière, on retrouve Mohamed Salah. Encore une fois sensationnel avec Liverpool, l’attaquant égyptien s’est offert un nouveau but face à Ipswich Town (4-1). Il porte son incroyable bilan à 19 buts en 22 matches. Le podium est complété par Erling Haaland qui est en grande forme. Le Norvégien, qui compte 18 buts en 23 matches, multiplie les buts sur les dernières semaines. Face à Chelsea (3-1), le joueur de Manchester City a encore trouvé la faille.

Alexander Isak remonte

Au pied du podium, on retrouve Harry Kane qui a encore trouvé le chemin des filets contre Fribourg (2-1). L’attaquant anglais est désormais doté de 17 buts en 17 matches. Juste derrière, Robert Lewandowski arrive à la cinquième place. Participant au festival du FC Barcelone hier contre Valence (7-1), l’attaquant polonais dispose désormais de 17 buts en 20 matches. C’est mieux qu’Alexander Isak, qui arrive sixième avec 17 buts en 21 matches. Le Suédois s’est offert un doublé contre Southampton (3-1).

Auteur d’un doublé ce samedi face à Côme (2-1) avec l’Atalanta, Mateo Retegui maintient un bon rythme avec 16 buts en 20 matches. C’est mieux que Manfred Ugalde, qui arrive huitième avec 15 buts en 18 matches. Le Costaricien est actuellement en trêve hivernale avec le Spartak Moscou. Neuvième, Sem Steijn dispose de statistiques similaires, mais a disputé plus de minutes. C’est aussi le cas pour Omar Marmoush qui arrive dixième. L’Égyptien a d’ailleurs quitté l’Eintracht Francfort et fait ses débuts avec Manchester City sans pour autant marquer contre Chelsea (3-1).

Kylian Mbappé (Real Madrid) et Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir) échouent aux portes du top 10 avec 15 buts également. Cole Palmer (Chelsea), Jefté Betancor (Panserraikos), Toluwalase Arokodare (Genk), Bryan Mbeumo (Brentford) et Chris Wood (Nottingham Forest) suivent plus loin avec 14 réalisations. Samu Aghehowa Omorodion (FC Porto), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Simon Banza (Trabzonspor), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) et Marcus Thuram (Inter Milan) arrivent juste derrière avec 13 buts.

Le classement des tops buteurs européens