PSG-Monaco : Mauricio Pochettino assume

Les montagnes russes. Étincelant mardi à Barcelone (1-4, 8e de finale aller de Ligue des Champions), le Paris SG est passé au travers ce dimanche, à domicile, contre l'AS Monaco (0-2, 26e journée de Ligue 1). Mauricio Pochettino a assumé face aux journalistes en conférence de presse.

«Quand tu ne gagnes pas, le premier responsable, c'est moi. Tout le monde a son avis sur mes choix. J'assume ma responsabilité totalement devant vous», a-t-il lâché, interrogé sur le choix de titulariser Ander Herrera dans l'entrejeu aux dépens de Rafinha ou Julian Draxler.

Responsabilité assumée

Relancé sur d'autres choix et aussi sur la prestation ratée de Kylian Mbappé, l'Argentin a persisté et signé. *«C'est de ma faute, j'assume. C'est comme ça quand on perd», a-t-il poursuivi, n'ayant pas encore d'explications sur les difficultés parisiennes cette saison en L1, notamment contre les concurrents directs.

«Il faut accepter, travailler, chercher pourquoi ce genre de défaites contre les concurrents arrivent», a-t-il lancé, refusant de s'avouer vaincu. «Tant que ce sera mathématiquement possible, nous essaierons», a-t-il conclu.