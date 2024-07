Arsenal rêve de Leroy Sané

Arsenal souhaiterait plus que tout attirer Leroy Sané. D’après Sky Germany, l’ailier international allemand (65 sélections, 13 buts), en fin de contrat l’été prochain avec le Bayern, est la priorité des Gunners. Le club anglais possède en plus un atout de poids dans ses rangs, Mikel Arteta. Le coach espagnol a connu le joueur de 28 ans, lorsqu’il était adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. L’ancien Parisien entretient même une très bonne relation avec Leroy Sané.

Si le natif d’Essen a fait son chemin depuis, l’ailier n’a pas oublié son passage sous les ordres d’Arteta. «Grâce à lui et à ses idées, je me suis rapidement amélioré. J’y pense toujours et j’essaie de mettre en œuvre ses idées dans mon jeu» avait expliqué l’Allemand, il y a quelques mois. Cependant, si Arsenal rêve de Sané, l’inverse n’est pas forcément vrai. Le joueur du Bayern Munich souhaiterait prolonger son contrat avec le club bavarois, mais rien n’est fait pour le moment et les Gunners tenteront leur chance jusqu’au bout.