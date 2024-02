Ligue 1 : l’OL poursuit sur sa belle lancée et s’impose contre Nice

Depuis l’arrivée de Pierre Sage et le mercato ambitieux réalisé cet hiver, l’OL est revenu à ses standards habituels. Impressionnants depuis plusieurs matches, les Gones restent sur cinq victoires lors de leurs sept dernières rencontres dans l’élite. Face à l’OGC Nice, les ouailles de Pierre Sage avaient affaire à un premier test face au dauphin de Ligue 1. Sûr des qualités de son équipe, le technicien de 44 ans a reconduit l’équipe qui s’est imposée à Montpellier en intégrant Orel Mangala et Clinton Mata à la place de Corentin Tolisso et Jake O’Brien, indisponibles. Et dès les premiers instants de la rencontre, les Aiglons se sont montrés dangereux en terres lyonnaises. La recrue hivernale Mohamed-Ali Cho se montrait en jambes à deux reprises et sa seconde tentative, un centre contré par Ainsley Maitland-Niles, trouvait le poteau gauche d’un Anthony Lopes battu (9e). Dominés lors du premier quart d’heure, les Rhodaniens n’ont pas vu le jour et Morgan Sanson était proche d’ouvrir le score (20e). Pourtant, un peu contre le cours du jeu, ce sont les locaux qui ont allumé la première mèche.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Nice 39 22 7 11 6 5 22 15 3 Monaco 38 21 10 11 5 5 40 30 4 Brest 37 21 12 10 7 4 30 18 5 Lille 35 21 12 9 8 4 29 17 6 Lens 35 21 7 10 5 6 27 20 7 Rennes 31 21 6 8 7 6 31 25 8 Marseille 30 21 6 7 9 5 29 23 9 Reims 30 21 -2 9 3 9 27 29 10 Strasbourg 25 21 -7 6 7 8 22 29 11 Lyon 25 22 -11 7 4 11 23 34 Voir le classement complet

Trouvé sur un superbe centre en retrait d’Ernest Nuamah, Orel Mangala n’a laissé aucune chance à Marcyn Bulka (1-0, 22e). Le premier but du milieu belge sous la tunique de l’OL qu’il a rejoint cet hiver. Suite à cette ouverture du score, Lyon a été plus libéré et s’est procuré plusieurs occasions sous l’impulsion d’un Maxence Caqueret omniprésent (31e, 35e). Au retour des vestiaires, le match a été plus équilibré. Plutôt inspiré avant l’heure de jeu, les coéquipiers d’un Saïd Benrahma encore timide ont failli doubler la mise mais la sublime demi-volée de Clinton Mata a tutoyé le poteau de Nice (47e). Finalement, plus la fin de match approchait, plus le Gym a multiplié les offensives pour égaliser. Alors que Moffi (64e) et Rosario (69e) tentaient leur chance, Lyon n’avait pas de réponses et la pression s’accentuait sur les buts d’Anthony Lopes. Finalement, malgré les offensives de Jérémie Boga (84e, 86e), la solidarité lyonnaise a permis à l’OL de ramener les trois points dans ce choc de prestige. Une victoire qui confirme le regain de forme des Gones qui poursuivent leur remontée au classement. Désormais onzièmes, à égalité de points avec Strasbourg (10e), les pensionnaires du Groupama Stadium devront confirmer leur meilleure forme vendredi prochain à Metz (21h). Nice cale mais conserve provisoirement la deuxième place.