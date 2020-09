C'est l'hécatombe au PSG

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a vaincu le FC Metz sur la plus petite des marges (1-0). Au cours de cette rencontre, Abdou Diallo s'est vu exclure et surtout Juan Bernat s'est blessé, le Paris SG terminant la rencontre à neuf contre onze. Avec les blessés et les suspendus, cela risque de devenir très compliqué pour les prochaines rencontres.

En effet, la commission de discipline de la LFP s'est réunie ce mercredi soir et le verdict est tombé. Leandro Paredes a écopé de deux matches fermes avec un de sursis, tout comme Neymar. Angel Di Maria va être convoqué et sa sanction pourrait être encore plus lourde. On ajoute donc à cela l'absence d'Abdou Diallo pour la prochaine rencontre et celle de Layvin Kurzawa qui a pris six matches de suspension.

Dans quel état est Mbappé ?

À gauche, le Paris SG ne dispose que de peu de solutions. Il ne reste que Bakker, Bernat semblant touché très sérieusement, comme l'a expliqué Thomas Tuchel : « pour Juan, je suis très très triste, j'attends une grande blessure au genou. On attend l'examination, mais j'attends une grande blessure ». La peur gagnait le Parc des Princes, spouçonnant une rupture des ligaments croisés. Par conséquent, le club devra peut-être recruter à ce poste.

Mais ce n'est pas le seul problème. En effet, dans quel état va revenir Kylian Mbappé, absent, car il avait contracté la COVID-19 lors du dernier rassemblement de l'équipe de France ? Là est toute la question et sa participation à la rencontre face à Nice, ce week-end, n'est pas encore chose certaine. Si jamais Di Maria était suspendu un long moment et que les insultes homophobes de Neymar étaient sanctionnées par la LFP, Thomas Tuchel, qui pleure aussi son manque d'attaquants, va avoir de nombreux maux de tête...