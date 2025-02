AC Milan : Álex Jimenez sur les tablettes du Real Madrid ?

À Milan, un Gimenez peut en cacher un autre. Si les débuts de Santiago Gimenez ont été très remarqués avec deux buts lors de ses trois premiers matchs, ils n’ont pas éclipsé les prestations plus que convaincantes d’Alejandro Jimenez. Apparu de plus en plus fréquemment dans la rotation depuis l’arrivée de Sergio Conceicao sur le banc, l’Espagnol est l’un des couteaux suisses de l’effectif, et a été utilisé dans plusieurs rôles, toujours avec réussite.

La suite après cette publicité

Acheté au Real Madrid cet été, le jeune latéral droit de formation est un joueur à plein temps à Milan, mais le Real Madrid a gardé un œil sur lui. Et pas seulement. En effet, les Merengues possèdent une clause de rachat, qui permettrait au joueur de revenir à Madrid pour 9 millions cet été, et pour 12 millions en 2026. Une clause que le Real pourrait aisément faire sauter afin de réaliser une plus-value dessus. La solution envisagée par Milan est simple : repousser la clause de rachat à 2027 ou 2028, et en augmenter le prix. Une condition qui ne dépendra que des négociations entre le club et Florentino Perez.