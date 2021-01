Le PSG va formuler une première offre de prolongation à Neymar

La suite après cette publicité

Le PSG s'apprête à faire le grand saut. Après des semaines de tractations, de prises de température, de différentes discussions entre les parties, la direction parisienne s'apprête à formuler une première offre de prolongation à Neymar. Sous contrat jusqu'en 2022, le PSG n'a pas le droit de laisser traîner les choses plus longtemps, car si un accord n'intervient pas avant l'été prochain, il se trouvera en situation de faiblesse.

C'est Téléfoot qui dévoile cette information ce dimanche matin. Même si ce chantier s'annonce plutôt positif, il s'agit de ne pas se tromper, car on parle là d'une opération globale dépassant sans aucun doute les 100 M€. En pleine pandémie et en période de crise économique, le PSG devra jongler habilement entre ses capacités financières et les prétentions de la star brésilienne, mais une chose est certaine depuis plusieurs semaines maintenant.

La prolongation de Neymar est la priorité du PSG

Après deux étés de suite à demander son départ de la capitale française et surtout son retour au FC Barcelone, le joueur a désormais la volonté de s'inscrire dans la durée au PSG. Il sait sans doute que les Blaugranas n'ont pas les moyens de le faire revenir et que le dernier finaliste de la Ligue des Champions est probablement le seul club au monde à pouvoir lui offrir un contrat en or, malgré ces temps incertains. Il bénéficie en plus d'une grande liberté d'action sur et en dehors du terrain.

Cette information vient confirmer la tendance actuelle. Marca assurait hier que la prolongation de Neymar était devenue prioritaire aux yeux de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi. Celle de Kylian Mbappé, de moins en moins attendue, est à nouveau à remettre à plus tard, lui dont le contrat se termine également en 2022. Mais peut-être qu'avec un Neymar toujours présent au PSG, et pour longtemps, le champion du monde finira par changer d'avis.