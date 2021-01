PSG : Leonardo a tranché entre Neymar et Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Dans la vie, il faut faire des choix. Et quand on travaille dans le foot, on le sait bien. Leonardo en tête de liste. C'est simple, le directeur sportif brésilien doit négocier dans tous les sens en ce moment. Avec Juan Bernat par exemple, le latéral gauche espagnol étant en fin de contrat en juin. Mais s'il y a deux dossiers pour le moins sensibles, ce sont ceux des deux stars, Kylian Mbappé et Neymar, qui paralysent l'actualité du club.

On le sait, la situation des deux est différente. Le Brésilien serait lui plutôt favorable à une prolongation. Il sait, entre autres, qu'aucun autre club ne pourra investir autant d'argent sur son salaire. De plus, il se sentirait plutôt bien du côté de Paris désormais. Quant au Français, c'est plus compliqué, ce dernier ne s'étant jamais vraiment manifesté clairement, en public ou en privé. Et la menace du Real Madrid plane toujours au-dessus du Parc des Princes...

Neymar, la priorité

Et selon Marca, le directeur sportif parisien a tranché. Dans un monde idéal, il aurait bien entendu voulu prolonger les deux. Mais tant lui que l'état-major du club au Qatar font passer Neymar devant Mbappé. L'ancien du Barça est ainsi considéré comme prioritaire, et le quotidien ibérique explique que le joueur est clairement ouvert à la signature d'un nouveau contrat avec le champion de France.

L'arrivée de Pochettino ne devrait rien changer à ce niveau. Quant à la rumeur Lionel Messi, qui revient de façon plus ou moins régulière surtout depuis la nomination de l'ancien des Spurs, il faudrait selon le journal d'énormes bouleversement dans l'effectif pour réussir à prendre en charge le salaire du numéro 10 du Barça, en plus de celui de Neymar et/ou de Mbappé, en fonction de ce qui se passera cet été. Voilà qui est clair.