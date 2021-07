La Real Sociedad discute avec Besiktas pour Willian José

Rien ne va plus entre Willian José (29 ans) et la Real Sociedad. Fin juin, l’attaquant brésilien, sous contrat jusqu’en 2024, avait clairement affiché ses envies de départ, déclarant que sa volonté était de « ne pas rester ici (...) Je crois qu'on ne m'a pas bien traité. J'attendais un peu plus. » Revenu en Espagne à la suite d’un prêt de six mois à Wolverhampton, ses performances n’ont pas convaincu en Angleterre.

La Real Sociedad lui cherche une porte de sortie, et pourrait avoir trouvé preneur du côté de la Turquie. D'après Mundo Deportivo, Besiktas serait sur le coup et aurait proposé un prêt assorti d'une option d'achat de 6 M€. Mais le club espagnol veut un transfert sec et une indemnité de transfert plus élevée. En revanche, il semble très peu probable que la formation basque obtienne un montant proche de la clause libératoire de Willian José, fixée à 70 M€.