Barça : Raphinha scelle son avenir

Arrivé la saison dernière en provenance de Leeds, Raphinha a réalisé une saison plutôt intéressante du côté du Barça cette année. L’ailier brésilien a inscrit 10 buts et délivré 12 passes décisives et a surtout été plutôt régulier sur son couloir droit. A 26 ans, l’international brésilien a été cité comme un joueur susceptible de quitter la Catalogne cet été. Mais il a tenu à vite démonter les rumeurs.

Interrogé sur son avenir, Raphinha a été clair. Pas question de partir. «Bien sûr, je continuerai à Barcelone. La saison prochaine et la prochaine, et la suivante, j’ai de nombreuses années sur mon contrat et j’espère remplir ces années et bien d’autres»

