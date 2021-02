PSG : Marco Verratti devrait être apte pour le Barça

Voici une nouvelle qui devrait apporter du réconfort aux supporters parisiens. Déjà privé d'Angel Di Maria et Neymar, le PSG devrait en revanche pouvoir compter sur Marco Verratti. Victime d'une vilaine semelle de Dimitri Payet lors du Classique face à l'OM, le milieu italien n'avait pas disputé la rencontre face à Nice samedi (2-1).

Selon les informations du Parisien, le Petit Hibou s'est entraîné normalement ce dimanche au centre d'entraînement Ooredoo. L'intéressé devrait donc bien être du voyage à Barcelone, et postule à une place de titulaire face au FC Barcelone mardi en Ligue des champions. Et quand on connaît l'importance de Marco Verratti dans l'entrejeu parisien, on ne peut que se réjouir d'une telle nouvelle.