CdM 2022, Argentine : le message de la famille de Diego Maradona après la victoire

L'Argentine est devenue championne du monde en battant la France aux tirs au but ce dimanche, en finale de la Coupe du monde Qatar, ajoutant ainsi sa troisième étoile dur le maillot, après celles déjà acquises en 1978 à la maison et au Mexique 1986. Et précisément celui qui a soulevé le trophée dans cette dernière était autre que Diego Armando Maradona, décédé en 2020. Trente-six ans plus tard, son successeur Lionel Messi accomplit le même exploit. Et les propos de Diego, par l'intermédiaire de ses proches, n'ont pas tardé à atteindre ses réseaux sociaux.

«Et on voit Diego, au paradis / avec Don Diego et avec Tota, encourager Lionel». Ce sont les dernières strophes de la chanson argentine, devenue virale et chantée par des millions d'Argentins pendant la Coupe du Monde. L'équipe nationale argentine a terminé sur le trône du monde au Qatar et Messi a pu soulever le trophée tant attendu par les milliers de supporters de l'Albiceleste qui ont voyagé en masse dans l'émirat et des millions d'autres qui l'ont encouragé dans tous les coins du globe. Et puisque El Pibe de Oro ne pouvait pas être en reste des festivités, un de ses proches a publié un message de félicitations émouvant sur Instagram. Une photo de Messi soulevant la coupe aux côté de Maradona et Daniel Passarella qui font de même : «CHAMPION DU MONDE ARGENTINE !!! J'imagine ta fierté, mon vieux... Merci pour cette nouvelle joie» suivi par des emojis cœur rouge et un drapeau de l'Argentine.