FA Cup : le tirage au sort complet des demi-finales

À la suite du match extraordinaire entre Manchester United et Liverpool, qui a vu les Red Devils s’imposer, les tirages pour les demi-finales ont été effectués. Manchester United hérite de la surprise de cette compétition : Coventry City. Les huitième de Championship (D2) auront la chance de recevoir pour leur demi-finale. Le second match offre également une belle affiche.

Le champion en titre Manchester City devra se défaire de Chelsea. Plus à l’aise en Coupe qu’en championnat, les Londoniens devront livrer une grosse prestation pour retrouver la finale à Wembley et sauver une saison pour le moment morose. Les matchs auront lieu les 20 et 21 avril prochains.

Les demi-finales de FA Cup

- Coventry City (Championship) - Manchester United

- Manchester City - Chelsea