Le Barça se fait détruire après son nouveau désastre, la Premier League réfléchit sérieusement à s'arrêter

«Une année maudite»

Le Barça jouait hier et a encore eu de grandes difficultés. Les Blaugrana n'ont pas réussi à prendre le dessus sur Eibar. Les deux équipes se sont quittés sur un triste nul (1-1), malgré le retour d'Ousmane Dembélé, buteur pour les Calatans. « Ainsi va la vie sans Messi », résume Marca, qui ajoute que le FC Barcelone échoue encore. Un nouveau faux pas qui fait jaser en Espagne, Mundo Deportivo évoque même « une année maudite ». Le quotidien pointe aussi du doigt l'erreur d'Araujo sur le but encaissé, et le penalty raté de Braithwaite. Même son de cloche en couverture de Sport, ce mercredi. Le journal a vu « un autre désastre » hier, et rappelle que le Barça a déjà laissé filer 9 points au Camp Nou cette saison. Celle-ci s'annonce de plus en plus compliquée pour les Catalans.

L'Angleterre pense à une pause

Après la multiplication des tests positifs à Manchester City, mais aussi du côté de Fulham, les membres de la Premier League se posent des questions. Des discussions auraient lieu en coulisses qui laissent penser qu'une petite pause de la saison est possible, rapporte The Times. Le but étant de réduire ce nombre de cas. Sam Allardyce, le coach de West Bromwich Albion qui a perdu 5-0 contre Leeds United, s'est dit favorable à un arrêt. « J'ai 66 ans et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d’attraper le covid », a-t-il déclaré. En revanche, Ole Gunnar Solskjaer, lui, s'oppose à cette coupure et semble plus se concentrer sur le calendrier déjà compliqué pour cette saison. Tout cela fait aussi les gros titres des autres quotidiens comme avec le Daily Star qui titre : « stopper notre saison », et qui explique que les clubs demandent cet arrêt, mais que la Premier League refuse. C'est aussi ce que met en avant le Daily Express. « Le show doit continuer », placarde le tabloïd sur sa Une, et ajoute que « les dirigeants de la Premier League sont déterminés à ne pas couper la saison », malgré la demande de certaines équipes.

«Zidane n'a pas parlé avec moi quand je suis parti»

Sergio Reguilon s'est engagé avec Tottenham l'été dernier et dans les colonnes de As, il revient notamment sur son passé au Real Madrid ainsi que sur ses relations avec son ancien coach. « Zidane n'a pas parlé avec moi quand je suis parti, cela ne me surprend pas », a-t-il avoué, avant d'ajouter : « Le Real m'a tout donné, mais revenir ne dépend pas de moi ». Reguilon a également donné son avis sur deux autres coachs, son sélectionneur et le Special One. « Mourinho et Luis Enrique sont deux techniciens tops ». Des mots bien différents de ceux envoyés pour décrire Zinedine Zidane...