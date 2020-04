Samuel Eto'o explique comment il a fait basculer la carrière de Lionel Messi

Avant son départ du FC Barcelone en 2009, Samuel Eto'o avait eu l'occasion d'assister à l'explosion du jeune Lionel Messi, plus tard devenu la star que tout le monde connaît. Et si on se fie à ses propos, rapportés par Olé, celui qui a par la suite défendu les couleurs de l'Inter ou de Chelsea a eu un rôle majeur dans le développement de La Pulga.

« Il n'a rien changé, il est toujours la bonne personne que j'ai connue à l'époque. Un jour il m'a dit "merci Samuel, grâce à toi ma carrière a changé". Il m'a avoué que grâce à un de mes conseils, je ne vais pas dire lequel, sa carrière avait changé. Il devait arranger deux ou trois choses, mais il a toujours eu le talent. Je suis fier et heureux de voir qu'il écrit une histoire qui n'est pas encore terminée », a confié l'attaquant camerounais. Les fans du FC Barcelone peuvent donc le remercier, et pas uniquement pour ses nombreux buts !