Ligue Europa : Francfort domine West Ham, Leipzig s'en sort face à Glasgow

Ce jeudi se déroulait les demi-finales aller de la Ligue Europa. Au programme, deux affiches alléchantes, à commencer par West Ham - Francfort. Le club anglais, qui avait sorti sans forcer l'OL au tour précédent, était confronté à l'actuel 9eme de Bundesliga qui avait impressionné en dominant le FC Barcelone lors des quarts de finale. Chez les Hammers, deux Français entamaient la rencontre à savoir Kurt Zouma en défense centrale et Alphonse Aréola dans les cages. Mais dans cette rencontre, ce sont les Allemands qui trouvaient rapidement la faille. Il ne fallait qu'une seule petite minute de jeu pour voir le jeune Ansgar Knauff ouvrir le score. L'attaquant de 19 ans plaçait une tête à bout portant et refroidissait un stade assez animé (1e).

La suite après cette publicité

Mais cette ouverture du score ne faisait pas spécialement reculer West Ham qui faisait le jeu et ne passait pas loin d'égaliser dans la foulée. La frappe de Bowen venait taper le poteau d'un Kevin Trapp, impressionnant sur sa ligne. L'ancien gardien du PSG finissait par concéder l'égalisation après un mauvais marquage de sa défense. Et c'est Michail Antonio qui poussait le ballon au fond des filets (1-1, 21e). Au retour des vestiaires, Francfort, bien en place dans ce match, reprenait l'avantage grâce à Daichi Kamada. Le Japonais, chanceux, marquait dans le but vide à bout portant, après qu'un tir ait rebondi sur un défenseur (56e). Un but qui offrait la victoire à l'équipe allemande qui prend donc une option pour la qualification en finale de C3. West Ham aurait pu égaliser en fin de match si la sublime bicyclette de Bowen n'avait pas fracassé la barre de Trapp (90+e3).

Leipzig s'en sort bien

Dans l'autre match, c'est le grand favori de la compétition, Leipzig qui accueillait une séduisante équipe de Glasgow Rangers à la Red Bull Arena. Pour ce match, le coach Domenico Tedesco décidait de faire tourner un peu son équipe et notamment sa ligne offensive même si l'homme de la saison côté Leipzig Christopher Nkunku était évidemment présent sur le front de l'attaque. Mais le néo-international n'était pas dans son meilleur jour, ce jeudi soir, et n'a pas pu faire de différences.

Après quasiment une heure sans réelle occasion, l'ancien du PSG cadrait la première frappe du match. Son tir était bien repoussé par un McGregor vigilant (54e). Quelques minutes plus tard, Nkunku, encore lui, se procurait la plus grosse occasion du match. Après un joli numéro dans la surface de répétition, l'attaquant français dribblait le gardien adverse, mais frappait à côté alors qu'il avait le but vide devant lui. Dominateur, Leipzig finissait par marquer en toute fin de rencontre. Angelino reprenait en première intention un corner mal dégagé par une équipe de Glasgow très solide (1-0, 86e). Le score ne bougera plus. Leipzig assure l'essentiel.